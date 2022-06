Ballottaggi | Meloni se la prende con gli alleati | ' Basta litigi | chiedo subito un incontro a Berlusconi e Salvini'

Pubblicità

fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - Lanternaweb : #Amministrative2022, Letta brinda al successo nei #ballottaggi, disfatta per il trio Salvini-Meloni-Berlusconi: i t… - VercesiErnesto : RT @tempoweb: I veri dati delle #elezioniamministrative2022 @GiorgiaMeloni tuona contro Letta: la sinistra con meno sindaci #ballottaggi #2… - Dome689 : RT @Open_gol: La leader di FdI prova a prendere l'iniziativa nel centrodestra alla ricerca di un leader: dopo i ballottaggi deludenti, dive… - Dome689 : Meloni avverte gli alleati dopo le delusioni dei ballottaggi: “Basta litigi. Ricordo che il nemico è a sinistra. Vo… -

Giorgia, dopo la sconfitta ai, chiama a raccolta il Centrodestra per evitare danni peggiori. "Occorre parlarsi, occorre parlarsi subito per fermare le polemiche e ricordarsi che l'...Diverso l'atteggiamento italiano , dove aidelle elezioni amministrative di domenica 26 ... con il disastroso ritorno dell'alleanza Salvini -- Berlusconi ( qui tutti i risultati ). ..."Certo, questi dati, diversi da quelli sbandierati, non ci bastano per festeggiare" Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un video su Facebook. Il centrodestra 54, oggi 58". - ROMA, 27 GIU ...Dov'è la vittoria della sinistra Lo fa capire bene la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che in un videomessaggio, il giorno dopo i ballottaggi, tuona contro il segretario del Pd Enrico Letta ...