Bagni: “Napoli mi preoccupa il mercato, tutte si rinforzano” (Di lunedì 27 giugno 2022) Salvatore Bagni ex calciatore del Napoli ha parlato del calciomercato della squadra azzurra ai microfoni di Radio Marte. L’ex centrocampista si dice molto “preoccupato per il mercato del Napoli perché si sblocca poco, stiamo aspettando che succeda qualcosa. Aspettiamo che arrivino a noi delle proposte, poi ci sono quelli scontenti che vogliono andare via come Demme, Politano e Ounas. Mancano 11/12 giorni all’inizio del ritiro e la situazione mi preoccupa. Le altre si sono mosse tutte e si stanno rinforzando. Capisco che non sono nella nostra situazione di stallo dovuta a chi è in scadenza e chi vuole andare via, spero cambi qualcosa. Preferisco si sblocchi qualcosa, chi vuole andare via vada via e chi è a scadenza venga venduto, per lasciare spazio ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022) Salvatoreex calciatore delha parlato del calciodella squadra azzurra ai microfoni di Radio Marte. L’ex centrocampista si dice molto “to per ildelperché si sblocca poco, stiamo aspettando che succeda qualcosa. Aspettiamo che arrivino a noi delle proposte, poi ci sono quelli scontenti che vogliono andare via come Demme, Politano e Ounas. Mancano 11/12 giorni all’inizio del ritiro e la situazione mi. Le altre si sono mossee si stanno rinforzando. Capisco che non sono nella nostra situazione di stallo dovuta a chi è in scadenza e chi vuole andare via, spero cambi qualcosa. Preferisco si sblocchi qualcosa, chi vuole andare via vada via e chi è a scadenza venga venduto, per lasciare spazio ...

