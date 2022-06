Auto contromano, l’incidente è inevitabile. Morti e feriti, in ospedale anche un bimbo di 4 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) Incidente sulla A7, l’Autostrada Milano-Genova, in provincia di Pavia. A causare lo scontro è stata un’Auto che viaggiava contromano, il secondo con questa dinamica nel giro di un mese (qui l’articolo). l’incidente, avvenuto tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola. La Volvo bianca viaggiava contromano in corsia Sud, nel flusso in direzione Genova, ma correva ad alta velocità verso Milano e ha percorso cinque chilometri nella direzione sbagliata. Un errore incomprensibile che è costato la vita a due persone. Le vittime dell’incidente sulla A7 sono Giuseppe Maria Garavaglia, nato nel 1976, residente a Novate Milanese (al volante della Volvo) e Matilda Hidri, 35 anni, origine albanese, che viaggiava su una Bmw grigia e procedeva verso casa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Incidente sulla A7, l’strada Milano-Genova, in provincia di Pavia. A causare lo scontro è stata un’che viaggiava, il secondo con questa dinamica nel giro di un mese (qui l’articolo)., avvenuto tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola. La Volvo bianca viaggiavain corsia Sud, nel flusso in direzione Genova, ma correva ad alta velocità verso Milano e ha percorso cinque chilometri nella direzione sbagliata. Un errore incomprensibile che è costato la vita a due persone. Le vittime delsulla A7 sono Giuseppe Maria Garavaglia, nato nel 1976, residente a Novate Milanese (al volante della Volvo) e Matilda Hidri, 35, origine albanese, che viaggiava su una Bmw grigia e procedeva verso casa, ...

