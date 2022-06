AEW | PAC è il primo campione All-Atlantic

(Di lunedì 27 giugno 2022) Forbidden Door non ha deluso e ha coronato l’inaugurale AEW All-Champion. Ad emergere vincitore è stato il bastardo PAC che ha sconfitto Miro, Malakai Black e Clark Connors in un four-way da paura. Il nuovo titolo AEW è stato annunciato a inizio mese e ha visto una serie di match di qualificazione per guadagnare un posto nel four-way. Ricordiamo anche che Tomohiro Ishii avrebbe dovuto partecipare, ma un infortunio ha visto Connors prendere il suo posto. 450 splash by @BASTARDPAC! Order the #ForbiddenDoor PPV right now! #AEWxNJPW pic.twitter.com/UGJ5kRt71l— All Elite Wrestling (@AEW) June 27, 2022 ALL-BASTARD I #AEWxNJPW #ForbiddenDoor pic.twitter.com/zcoF7UG0Ti— All Elite Wrestling (@AEW) June 27, 2022

DanielsonGOAT : Moxley Bullet Club Jericho, Suzuki e Guevara Jay (Omega retorna no final) PAC Ospreay FTR Rosa Zack (contra Claudio… -

