Addio al celebre scrittore napoletano Raffaele La Capria: aveva 99 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) È morto a Roma all'età di 99 anni - ne avrebbe compiuti 100 a ottobre - lo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più significative della letteratura italiana del secondo '900. Nato a Napoli, fulcro di molti dei suoi romanzi, il 3 ottobre 1922, La Capria dopo essersi laureato in giurisprudenza e aver girato tra Francia, Stati Uniti e Inghilterra, si è trasferito nella capitale nel 1957. Nella sua carriera ha pubblicato oltre venti libri: il più importante, 'Ferito a morte', romanzo che racconta le vicende di alcuni giovani della borghesia napoletana, gli è valso il Premio Strega nel 1961. Lo scrittore e sceneggiatore, che ha collaborato alle pagine culturali del Corriere della Sera e dal 1990 è diventato condirettore della rivista letteraria 'Nuovi argomenti', è stato sposato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) È morto a Roma all'età di 99- ne avrebbe compiuti 100 a ottobre - loLa, una delle voci più significative della letteratura italiana del secondo '900. Nato a Napoli, fulcro di molti dei suoi romanzi, il 3 ottobre 1922, Ladopo essersi laureato in giurisprudenza e aver girato tra Francia, Stati Uniti e Inghilterra, si è trasferito nella capitale nel 1957. Nella sua carriera ha pubblicato oltre venti libri: il più importante, 'Ferito a morte', romanzo che racconta le vicende di alcuni giovani della borghesia napoletana, gli è valso il Premio Strega nel 1961. Loe sceneggiatore, che ha collaborato alle pagine culturali del Corriere della Sera e dal 1990 è diventato condirettore della rivista letteraria 'Nuovi argomenti', è stato sposato ...

