Ucraina | missili su Kiev | colpiti edifici residenziali

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Irussi sono tornati a colpire. Diverse esplosioni sono state udite stamattina nella capitale, dopo di che i servizi di emergenza sono stati schierati nel distretto cittadino di Shevchenko, secondo quanto ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino, ha scritto che testimoni hanno riferito di attacchistici che hanno colpito areedella città. Non è chiaro se ci siano vittime. I nuovi attacchi arrivano il giorno dopo un attaccostico alla città di Sarny, nell’occidentale, in cui almeno tre persone sono rimaste uccise, secondo le autorità. L'articolo proviene da Italia Sera.

Siamo al 122esimo giorno di guerra in. Severodonetsk è persa, con lei quel che resta del Lugansk ucraino. Le truppe di Mosca sono ... assalti e ritirate, raid aerei ea medio raggio. Se ...L'allerta dell'attacco aereo è risuonata più volte nella notte nella capitale. "Sono state udite quattro esplosioni, ora c'è fumo nero sopra la città. Ihanno colpito edifici ... Ucraina, ultime notizie. i leader G7 annunceranno un bando sull’oro della Russia La guerra in Ucraina prosegue: al 26 giugno si registrano attacchi dell'esercito della Russia su Kiev, con missili sulle aree residenziali e nel distretto industriale di Kharkiv. Guerra in Ucraina, la ...Slava è un uomo di 48 anni che vive nella Bassa Bresciana e che ogni sera si collega con amici e parenti che vivono sotto gli attacchi russi ...