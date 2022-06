Traffico Roma del 26-06-2022 ore 14:30 (Di domenica 26 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione per un veicolo in panne ancora chiusa la galleria Giovanni XXIII tra via del Foro Italico è l’incrocio con via Trionfale verso via della Pineta Sacchetti per i percorsi per il Traffico all’altezza della Farnesina in zona Torpignattara incidente in lungo viale Filarete all’altezza di via Ciro da Urbino possibili rallentamenti al Torrino chiusa via Domenico jachino in prossimità di largo clinio misserville procedendo verso via Decima anche in questo caso a causa di un incidente manifestazione dalle 17:30 in piazza dell’esquilino nell’area compresa tra via Cavour e l’obelisco non si escludono difficoltà di circolazione e l’area circostante fino alle 19 dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Valerio penna è tutto al prossimo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione per un veicolo in panne ancora chiusa la galleria Giovanni XXIII tra via del Foro Italico è l’incrocio con via Trionfale verso via della Pineta Sacchetti per i percorsi per ilall’altezza della Farnesina in zona Torpignattara incidente in lungo viale Filarete all’altezza di via Ciro da Urbino possibili rallentamenti al Torrino chiusa via Domenico jachino in prossimità di largo clinio misserville procedendo verso via Decima anche in questo caso a causa di un incidente manifestazione dalle 17:30 in piazza dell’esquilino nell’area compresa tra via Cavour e l’obelisco non si escludono difficoltà di circolazione e l’area circostante fino alle 19 dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it da Valerio penna è tutto al prossimo ...

