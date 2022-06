Ronaldo Roma, concorrenza da Bayern e Sporting Lisbona sul portoghese (Di domenica 26 giugno 2022) Ronaldo sta comprando casa a Roma, ma per il mercato resta sempre un sogno: concorrenza da Bayern e Sporting Lisbona per il portoghese Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede un possibile addio di Ronaldo al Manchester United. Il portoghese starebbe cercando casa a Roma, ma per ora per i giallorossi resta un sogno. Mourinho e Tiago Pinto potrebbero convincere il connazionale ma c’è guardare anche alla concorrenza. Bayern Monaco e Sporting Lisbona sono sulle tracce del portoghese. Il futuro di Ronaldo resta tutto da scrivere come scritto su La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022)sta comprando casa a, ma per il mercato resta sempre un sogno:daper ilNegli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede un possibile addio dial Manchester United. Ilstarebbe cercando casa a, ma per ora per i giallorossi resta un sogno. Mourinho e Tiago Pinto potrebbero convincere il connazionale ma c’è guardare anche allaMonaco esono sulle tracce del. Il futuro diresta tutto da scrivere come scritto su La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

