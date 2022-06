PSG | Campos si prepara a liberarsi degli esuberi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 giugno 2022) Molti giocatori del PSG sono pronti a fare i bagagli, altri invece hanno contratti molto onerosi: ail compito di gestire gliIl PSG esono pronti a gestire i numerosidel club parigino. Il nuovo direttore sportivo, come riporta Le Parisien, è pronto ad usare alle maniere forti. In caso di opposizione dei calciatori in esubero, questi finirebbero fuori rosa. Tra i calciatori in esubero ci sono tra gli altri: Keylor Navas, Wijnaldum e Paredes e Icardi, questi due già nel mirino di media e tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.