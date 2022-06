Motomondiale: team Gresini, A. Marquez e Di Giannantonio piloti ufficiali 2023 (Di domenica 26 giugno 2022) Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - Arriva la prima ufficialità per il 2023: il team Gresini MotoGP ha scelto Alex Marquez per sostituire Enea Bastianini destinato a correre con una Ducati 'factory' a partire dalla prossima stagione. La squadra faentina torna a puntare sulla Spagna, fucina di talenti e con una enorme tradizione con la Gresini Racing: da Gibernau a Martin, passando per Toni Elias, Alvaro Bautista, e perché no, anche quell'Emilio Alzamora ora manager proprio del numero 73. Nativo di Cervera, Alex Marquez vanta un curriculum top: Campione del Mondo Moto3 e Moto2 rispettivamente nel 2014 e 2019, 40 podi all'attivo di cui 12 vittorie in carriera e già due secondi posti nella classe regina datati 2020. Per l'esperto 26enne sarà la quarta stagione in MotoGP, la ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - Arriva la primatà per il: ilMotoGP ha scelto Alexper sostituire Enea Bastianini destinato a correre con una Ducati 'factory' a partire dalla prossima stagione. La squadra faentina torna a puntare sulla Spagna, fucina di talenti e con una enorme tradizione con laRacing: da Gibernau a Martin, passando per Toni Elias, Alvaro Bautista, e perché no, anche quell'Emilio Alzamora ora manager proprio del numero 73. Nativo di Cervera, Alexvanta un curriculum top: Campione del Mondo Moto3 e Moto2 rispettivamente nel 2014 e 2019, 40 podi all'attivo di cui 12 vittorie in carriera e già due secondi posti nella classe regina datati 2020. Per l'esperto 26enne sarà la quarta stagione in MotoGP, la ...

