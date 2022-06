Milano: Passaro cede con orgoglio in finale (Di domenica 26 giugno 2022) Il 21enne perugino è stato battuto nell'atto conclusivo dell'“ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS” dall'argentino Federico Coria, cedendo non senza lottare il titolo dell'ATP Challenger meneghino Leggi su federtennis (Di domenica 26 giugno 2022) Il 21enne perugino è stato battuto nell'atto conclusivo dell'“ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS” dall'argentino Federico Coria,ndo non senza lottare il titolo dell'ATP Challenger meneghino

Pubblicità

AlfredoL70 : Federico Coria (ARG) vs Francesco Passaro (ITA) | Milano F • Highlights #coria #passaro #milano #tennishighlights… - sportface2016 : #ChallengerMilano 2022, #Passato si ferma in finale: #Coria trionfa in due duri set - Sebastiano73 : Terza finale #Challenger italiana e terza sconfitta quest'anno x Francesco #Passaro. Bravissimo lo stesso, #coria p… - zazoomblog : LIVE – Passaro-Coria 6-6 finale Challenger Milano 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Passaro-Coria #finale #Challenger - zazoomblog : LIVE – Passaro-Coria 6-6 finale Challenger Milano 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Passaro-Coria #finale #Challenger -