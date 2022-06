M5s | Conte convoca il consiglio nazionale Collegato anche Grillo | che ai parlamentari dice | “Voglio conoscervi Ci vediamo a Roma”

Pubblicità

petergomezblog : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì. Conte: “Con lui ci sentiamo quotidianamente. Chi ha dei dubbi colga l… - fattoquotidiano : Scissione M5s, Grillo sarà a Roma già lunedì per “fare squadra con Conte e i portavoce” - Agenzia_Ansa : Conte convoca il Consiglio M5s. La riunione ha all'ordine del giorno 'comunicazioni del Presidente' #ANSA - alessand_mella : Dunque #grillo avrebbe calato le brache con il #conte dimezzato sulla regola dei #dueMandati. Il #m5s sancisce l’ul… - dariodangelo91 : Domani pomeriggio Beppe #Grillo sarà a Roma. #Conte gioca la mossa della disperazione per il rilancio #M5s. Ma l'El… -

A Roma è in corso il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle convocato dal leader Giuseppe, con all'ordine del giorno le 'comunicazioni del presidente'. In collegamento a distanza anche .... ...MILANO - Ilha 24 ore per decidere, Beppe Grillo lunedì sarà a Roma e si racconta che il garante è stato (... Una scelta repentina, tanto che stasera Giuseppeha convocato un Consiglio ...Giuseppe Conte ha convocato per le 21.30 un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. All'ordine del giorno le «comunicazioni del presidente». E sulla ...Giuseppe Conte ha convocato questa sera il Consiglio Nazionale del M5s. Alla riunione, in cui si discute soprattutto del tetto dei due mandati, partecipa anche Beppe Grillo, atteso domani a Roma. Dopo ...