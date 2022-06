L’Inter parte dai preliminari di Champions: Inzaghi è sconvolto (Di domenica 26 giugno 2022) L’Inter non è stata in grado di confermarsi campione d’Italia, ma i preliminari di Champions sono una punizione davvero severa per Inzaghi. La stagione delL’Inter è stata davvero di alti e bassi, con la vittoria in Supercoppa italiana e in Coppa Italia che comunque non sono state in grado in alcun modo di poter cancellare la grande delusione derivata dalla perdita dello scudetto contro i cugini del Milan, ma quello che sta facendo discutere in maniera molto più importante è che la squadra di Inzaghi può fare i preliminari di Champions League, ma sarà davvero lei quelL’Inter che deve passare dalle fasi più lontane della massima competizione europea? Ansa FotoIl mercato sta impazzando, con L’Inter che è sicuramente uno ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 giugno 2022)non è stata in grado di confermarsi campione d’Italia, ma idisono una punizione davvero severa per. La stagione delè stata davvero di alti e bassi, con la vittoria in Supercoppa italiana e in Coppa Italia che comunque non sono state in grado in alcun modo di poter cancellare la grande delusione derivata dalla perdita dello scudetto contro i cugini del Milan, ma quello che sta facendo discutere in maniera molto più importante è che la squadra dipuò fare idiLeague, ma sarà davvero lei quelche deve passare dalle fasi più lontane della massima competizione europea? Ansa FotoIl mercato sta impazzando, conche è sicuramente uno ...

