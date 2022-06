L’auto che investe manifestanti pro aborto a Cedar Rapids, negli Stati Uniti | VIDEO (Di domenica 26 giugno 2022) Alcuni manifestanti pro-aborto a Cedar Rapids, in Iowa, stavano marciando verso il tribunale federale in protesta con la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di limitare il diritto all’aborto ribaltando la storica sentenza Roe vs Wade quando sono Stati travolti da un pick-up. In molti hanno cercato di fermare il veicolo mettendovisi davanti, ma il conducente ha continuato ad accelerare. At a pro-abortion rally in Cedar Rapids, Iowa, protesters try to stop a truck on the road & begin attacking it. #RoevWade pic.twitter.com/LnsrLSid2v — Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 25, 2022 L’auto che investe manifestanti pro aborto a ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Alcunipro-, in Iowa, stavano marciando verso il tribunale federale in protesta con la decisione della Corte Suprema deglidi limitare il diritto all’ribaltando la storica sentenza Roe vs Wade quando sonotravolti da un pick-up. In molti hanno cercato di fermare il veicolo mettendovisi davanti, ma il conducente ha continuato ad accelerare. At a pro-abortion rally in, Iowa, protesters try to stop a truck on the road & begin attacking it. #RoevWade pic.twitter.com/LnsrLSid2v — Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 25, 2022cheproa ...

