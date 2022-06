Lastra a Signa: auto in fiamme vicino a un distributore sulla Fipili. Paura fra gli automobilisti (Di domenica 26 giugno 2022) Sul posto sono intervenute le squadre inviate dal distaccamento di Firenze ovest con due automezzi e sette unità. L'azione tempestiva dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si potesse propagare con danni importanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 giugno 2022) Sul posto sono intervenute le squadre inviate dal distaccamento di Firenze ovest con duemezzi e sette unità. L'azione tempestiva dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si potesse propagare con danni importanti L'articolo proviene da Firenze Post.

