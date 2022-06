La sfida di Salvini sul nucleare 'Fate una centrale a casa mia' - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Matteo Salvini, 49 anni "La prima centrale nucleare italiana? Fatela a Milano, a casa mia, nel mio quartiere a Baggio. Proprio a Milano, che è la capitale dell'innovazione". Matteo Salvini, dal ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Matteo, 49 anni "La primaitaliana?la a Milano, amia, nel mio quartiere a Baggio. Proprio a Milano, che è la capitale dell'innovazione". Matteo, dal ...

Pubblicità

spacevkng : @elio_vito Onorevole, la vera sfida è farsi bloccare. Io conservo con orgoglio il blocco da parte di Salvini - wirko94 : Quella di Verona è la vera sfida nazionale di domenica: se Sboarina dovesse perdere, prevedo grandi scontri tra Mel… - psych0Je55y_ : Io mi domando quanto bruci a Salvini vedere un Conte che gli sfida la corona del populismo, con uno charme e una di… - Lavitab24519855 : @avvbenedetto @CarloCalenda @OGiannino @marattin Marattin dice cose sagge. Calenda si comporta come Salvini. Accett… - Peppe91176 : @GianlucaPini sfida @matteosalvinimi : in tribunale per riavere la Lega Nord -