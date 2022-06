La legge sul lobbying è a una svolta: ora si voti per favorire la trasparenza (Di domenica 26 giugno 2022) La legge sul lobbying ha raggiunto finalmente un punto di svolta. Nei prossimi giorni, probabilmente martedì 28 giugno, la Commissione Affari Costituzionali del Senato esaminerà gli oltre 181 emendamenti giunti da quasi tutti i gruppi parlamentari. In molti casi, con la volontà di migliorare il testo. In alcuni (in particolare Forza Italia e Fratelli d’Italia) con l’intento di depotenziarne (ulteriormente) la portata. Un vero peccato, perché una legge sulle regole della democrazia dovrebbe coinvolgere trasversalmente tutte le forze politiche. Centinaia di emendamenti per bloccare o migliorare la legge In primavera in commissione Affari Costituzionali del Senato sono cominciate le audizioni a cui noi della coalizione #lobbying4Change, formata da 40 associazioni della società civile che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Lasulha raggiunto finalmente un punto di. Nei prossimi giorni, probabilmente martedì 28 giugno, la Commissione Affari Costituzionali del Senato esaminerà gli oltre 181 emendamenti giunti da quasi tutti i gruppi parlamentari. In molti casi, con la volontà di migliorare il testo. In alcuni (in particolare Forza Italia e Fratelli d’Italia) con l’intento di depotenziarne (ulteriormente) la portata. Un vero peccato, perché unasulle regole della democrazia dovrebbe coinvolgere trasversalmente tutte le forze politiche. Centinaia di emendamenti per bloccare o migliorare laIn primavera in commissione Affari Costituzionali del Senato sono cominciate le audizioni a cui noi della coalizione #4Change, formata da 40 associazioni della società civile che ...

