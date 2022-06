Incendio a Roma, le fiamme avvolgono i capannoni: venti cuccioli salvati dai vigili del fuoco (Di domenica 26 giugno 2022) Incendio a Roma , venti cuccioli di cane salvati dai vigili del fuoco . È accaduto oggi pomeriggio a Ponte di Nona , alla periferia Est della Capitale. Leggi anche > Gattino chiuso in una busta e ... Leggi su leggo (Di domenica 26 giugno 2022)di canedaidel. È accaduto oggi pomeriggio a Ponte di Nona , alla periferia Est della Capitale. Leggi anche > Gattino chiuso in una busta e ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Roma, vasto #incendio di sterpaglie minaccia alcuni insediamenti agricoli in loc. Ponte di Nona. I #vigilidelfuoco… - fattoquotidiano : Tre dipendenti di Atac sono indagati per incendio colposo in merito al fenomeno noto a Roma come “flambus”, gli aut… - vigilidelfuoco : #Roma, #incendio #Malagrotta: dopo oltre 36 ore d’intervento, sono 30 i #vigilidelfuoco ancora impegnati nelle lung… - zazoomblog : Roma enorme incendio sul Viadotto dei Presidenti: fiamme dal Nuovo Salario a Fidene (VIDEO) - #enorme #incendio… - CasilinaNews : Incendio vicino l'autostrada, alla stazione di servizio Prenestino Est -