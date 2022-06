Guerra Ucraina: 14 missili russi su Kiev, un morto e 4 feriti. Salva una bimba di 7 anni (Di domenica 26 giugno 2022) Il nuovo bilancio ufficiale delle vittime dopo l’attacco missilistico russo stamane alla capitale Ucraina è di un morto e quattro feriti . Salva una bimba di 7 anni Tra i feriti una bambina di sette... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 giugno 2022) Il nuovo bilancio ufficiale delle vittime dopo l’attaccostico russo stamane alla capitaleè di une quattrounadi 7Tra iuna bambina di sette...

