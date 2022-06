Giorgia Soleri: “Un pazzo sabato sera” (in ospedale). Ma lei non si arrende (Di domenica 26 giugno 2022) Quello che avrebbe dovuto essere un weekend impegnativo ma piacevole si è trasformato in ore di dolori e un pizzico di paura: Giorgia Soleri ha avuto un malessere che l’ha costretta a trascorrere il sabato sera in ospedale, mettendo a rischio uno dei suoi appuntamenti più importanti. Ma lei non è certo tipa da arrendersi così facilmente. Dopo essersi riposata qualche ora, con la fedele compagnia del suo amorevole gattino, si è rimessa in piedi pensando già all’incontro che la stava aspettando. Giorgia Soleri, il sabato sera in ospedale Grande la preoccupazione dei fan per Giorgia Soleri, che nelle scorse ore ha rivelato di essere finita in ospedale a ... Leggi su dilei (Di domenica 26 giugno 2022) Quello che avrebbe dovuto essere un weekend impegnativo ma piacevole si è trasformato in ore di dolori e un pizzico di paura:ha avuto un malessere che l’ha costretta a trascorrere ilin, mettendo a rischio uno dei suoi appuntamenti più importanti. Ma lei non è certo tipa darsi così facilmente. Dopo essersi riposata qualche ora, con la fedele compagnia del suo amorevole gattino, si è rimessa in piedi pensando già all’incontro che la stava aspettando., ilinGrande la preoccupazione dei fan per, che nelle scorse ore ha rivelato di essere finita ina ...

Pubblicità

infoitsalute : Giorgia Soleri di nuovo in ospedale: come sta - infoitsalute : Giorgia Soleri di nuovo in ospedale: Damiano ed i suoi fan in ansia. Cos’è successo - infoitsalute : Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale - khatven : RT @Linda08957695: Quanto ci ha fatto fessi Giorgia Soleri all'inizio facendoci credere che fosse riservata e poco interessata ad avere att… - giornali_it : Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale #26giugno… -