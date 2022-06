Dramma in spiaggia, si accascia all’improvviso e muore a 48 anni: soccorsi inutili (Di domenica 26 giugno 2022) Tragedia sulla spiaggia. muore sotto gli occhi di tutti a Torre del Greco tra via Litoranea e Santa Maria la Bruna. La seconda Drammatica vicenda accaduta in terra campana. A perdere la vita un uomo di 48 anni probabilmente colpito da un improvviso malore. Malore in spiaggia, muore sul posto. Il decesso per G. M. 48 anni purtroppo è stato dicharato sul posto nonostante il pronto intervento dei soccorsi, ma anche della polizia locale e il medico legale inviato dalla Procura. L’uomo si sarebbe accasciato per terra, dopo aver sostato sugli scogli durante un bagno. Poi all’improvviso il decesso. Il 48enne non avrebbe più mostrato segni di vita sotto gli occhi dei bagnanti sotto choc. Uomo morto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Tragedia sullasotto gli occhi di tutti a Torre del Greco tra via Litoranea e Santa Maria la Bruna. La secondatica vicenda accaduta in terra campana. A perdere la vita un uomo di 48probabilmente colpito da un improvviso malore. Malore insul posto. Il decesso per G. M. 48purtroppo è stato dicharato sul posto nonostante il pronto intervento dei, ma anche della polizia locale e il medico legale inviato dalla Procura. L’uomo si sarebbeto per terra, dopo aver sostato sugli scogli durante un bagno. Poiil decesso. Il 48enne non avrebbe più mostrato segni di vita sotto gli occhi dei bagnanti sotto choc. Uomo morto in ...

