"Devo fare un annuncio". Una voce per Padre Pio, la confessione choc di Al Bano (Di domenica 26 giugno 2022) Al Bano Carrisi annuncia il ritiro a A Una voce per Padre Pio. Il cantante di Cellino San Marco, durante l'evento tipico di Rai 1 sulla religione cristiana, ha ricordato a tutti che a breve spegnerà 80 candeline. Conduttrice della serata la bravissima Mara Venier che però non ha creduto a una parola dell'attore pugliese. Al Bano 'ha provato', ma senza riuscirvi perché la Venier lo ha prontamente e simpaticamente sbugiardato. Ma cosa è successo? Dopo la sua performance, Al Bano Carrisi annuncia il ritiro. A questo punto la Venier non la prende come ci si aspetterebbe. Al Bano ha spiegato che nutre il desiderio di arrivare in forma al suo ottantesimo compleanno così da poter fare ciò che ha sempre fatto. Ma di cosa parliamo? "Cantare", confessa l'artista. "Magari chiudo ...

