Damiano dei Maneskin, i suoi fan lo attaccano: botta e risposta infuocato sui social (Di domenica 26 giugno 2022) Il cantante dei Maneskin chiede scusa sui social network, criticato per la sua reazione durante il concerto: scatta il panico tra i fan Damiano-dei-Maneskin (Instagram)È successo in questi giorni, durante il tour dei Maneskin in Italia. Una fan ha portato uno striscione durante il concerto, che riprendeva la canzone Coraline. Per lei era importante perché aveva avuto una malattia e l'ha sventolato al cielo come vittoria. "Sono stata Coraline per 7 anni. Ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice" aveva scritto la fan, alzando orgogliosamente al cielo il telo, cantando le canzoni. Quando Damiano ha visto lo striscione dal palco le ha fatto un'occhiataccia che non a lasciato nessuno indifferente. Alice rimasta male dell'atteggiamento del cantante ci ha tenuto a dire la sua sui ...

francobus100 : Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale… - elenamicali77 : RT @mariapia_1994: @daviddamiano99 @brvkenalec Raga ma sul serio state a fare un processo ad una presunta “occhiataccia”??? Parliamo di un… - infoitcultura : Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale - infoitcultura : Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale - cia99000 : RT @tittii__: Raga visto che Damiano si è palesato qui sopra per la gioia ho deciso di fravi vedere uno dei miei video edit simuel preferi… -