Canoa slalom, Coppa del Mondo Lubiana 2022: Zeno Ivaldi out in semifinale nell’extreme slalom (Di domenica 26 giugno 2022) Il terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2022 della Canoa slalom si è chiuso oggi, domenica 26 giugno: a Lubiana – Tacen, in Slovenia, l’Italia nella sessione pomeridiana della terza giornata ha visto uscire Zeno Ivaldi in semifinale nell’extreme slalom. Nelle fasi finali della prova maschile si ferma in semifinale Zeno Ivaldi, che non parte nella prima serie. Nella finale successo per lo svedese Isak Ohrstrom, che precede il ceco Vit Prindis, secondo, ed il francese Anatole Delassus, terzo. Giù dal podio lo sloveno Tine Kancler. Nella fase ad eliminazione diretta della gara femminile, senza azzurre in gara, in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Il terzo appuntamento delladeldellasi è chiuso oggi, domenica 26 giugno: a– Tacen, in Slovenia, l’Italia nella sessione pomeridiana della terza giornata ha visto uscirein. Nelle fasi finali della prova maschile si ferma in, che non parte nella prima serie. Nella finale successo per lo svedese Isak Ohrstrom, che precede il ceco Vit Prindis, secondo, ed il francese Anatole Delassus, terzo. Giù dal podio lo sloveno Tine Kancler. Nella fase ad eliminazione diretta della gara femminile, senza azzurre in gara, in ...

