Calciomercato Napoli, Osimhen non è incedibile: De Laurentiis chiede una cifra monstre! (Di domenica 26 giugno 2022) Questa sessione di Calciomercato sarà molto importante per tantissimi club di Serie A, ma in particolare lo sarà per il Napoli. Questo perché la società partenopea deve risolvere moltissime situazioni, e si trova inoltre costretta a sostituire alcuni giocatori molto importanti nelle dinamiche della scorsa stagione. Ora inoltre potrebbe aggiungersi un nuovo “problema” per Luciano Spalletti, sembra infatti che Victor Osimhen non sia più tra la lista degli incedibili e di conseguenza il Napoli potrebbe prepararsi a perdere uno dei suoi top player. Napoli Osimhen Calciomercato Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Questa sessione disarà molto importante per tantissimi club di Serie A, ma in particolare lo sarà per il. Questo perché la società partenopea deve risolvere moltissime situazioni, e si trova inoltre costretta a sostituire alcuni giocatori molto importanti nelle dinamiche della scorsa stagione. Ora inoltre potrebbe aggiungersi un nuovo “problema” per Luciano Spalletti, sembra infatti che Victornon sia più tra la lista degli incedibili e di conseguenza ilpotrebbe prepararsi a perdere uno dei suoi top player.Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - atestaalta_ : RT @FabrizioMoranoo: SE SEI STATO BLOCCATO DA #pedulla METTI LIKE (esperimento)???? #inter #milan #juventus #pedullà #calciomercato #Mercato… - GianLeopold : RT @FabrizioMoranoo: SE SEI STATO BLOCCATO DA #pedulla METTI LIKE (esperimento)???? #inter #milan #juventus #pedullà #calciomercato #Mercato… - PaoloMarcacci : RT @RenzoGiannanto1: Dalle 10:00 alle 13:00 #IlCalcioÈServito si sente solo su @RadioRadioWeb (FM 104.500 - DTT ch. 253 - -