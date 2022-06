Bruno Caccia, ucciso dalla ‘ndrangheta per uno sgarbo. Alla verità giudiziaria mancano tasselli (Di domenica 26 giugno 2022) C’era una unica smagliatura nella sicurezza del magistrato Bruno Caccia: la passeggiata con il cane a tarda sera, sotto casa, in Via Sommacampagna a Torino, per il resto scorta e naturale riservatezza lo stavano a proteggere. Ma il commando di ‘ndranghetisti riuscì ad infilarsi in quell’unica smagliatura e ad assassinare il giudice il 26 giugno del 1983: una pioggia di proiettili pose fine Alla sua vita ed al lavoro prezioso che il Procuratore stava portando avanti. È Cassazione che a volere la sua morte sia stato Mimmo Belfiore, dagli inquirenti ritenuto elemento di spicco della ‘ndrangheta a Torino. È Cassazione che nel commando omicida ci fosse Rocco Schirripa, anche lui ritenuto legato al medesimo sodalizio criminale. In questi ultimi anni un collaboratore di giustizia di rito ‘ndranghetista, Domenico Agresta, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) C’era una unica smagliatura nella sicurezza del magistrato: la passeggiata con il cane a tarda sera, sotto casa, in Via Sommacampagna a Torino, per il resto scorta e naturale riservatezza lo stavano a proteggere. Ma il commando di ‘ndranghetisti riuscì ad infilarsi in quell’unica smagliatura e ad assassinare il giudice il 26 giugno del 1983: una pioggia di proiettili pose finesua vita ed al lavoro prezioso che il Procuratore stava portando avanti. È Cassazione che a volere la sua morte sia stato Mimmo Belfiore, dagli inquirenti ritenuto elemento di spicco dellaa Torino. È Cassazione che nel commando omicida ci fosse Rocco Schirripa, anche lui ritenuto legato al medesimo sodalizio criminale. In questi ultimi anni un collaboratore di giustizia di rito ‘ndranghetista, Domenico Agresta, ha ...

