Blitz dei NAS, nel mirino un noto bar di Avellino (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nell’ambito dei controlli alla movida predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e i NAS di Salerno hanno effettuato un’ispezione in un noto del capoluogo avellinese. I NAS hanno sequestrato 50 Kg di prodotti alimentari di dubbia provenienza e in assenza di tracciabilità. Il titolare della struttura di Via Tuoro Cappuccini è stato diffidato per carenza strutturale ed igiene con il preavviso di ripristinare il tutto entro venti giorni. Elevata anche una sanzione amministrativa di 1500 euro. Dagli accertamenti i militari dell’Ispettorato del lavoro hanno contestato la presenza di quattro lavoratori in nero, tra questi anche un minore. Il titolare è stato deferito in stato di libertà. La somma delle contestazione portavano a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nell’ambito dei controlli alla movida predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e i NAS di Salerno hanno effettuato un’ispezione in undel capoluogo avellinese. I NAS hanno sequestrato 50 Kg di prodotti alimentari di dubbia provenienza e in assenza di tracciabilità. Il titolare della struttura di Via Tuoro Cappuccini è stato diffidato per carenza strutturale ed igiene con il preavviso di ripristinare il tutto entro venti giorni. Elevata anche una sanzione amministrativa di 1500 euro. Dagli accertamenti i militari dell’Ispettorato del lavoro hanno contestato la presenza di quattro lavoratori in nero, tra questi anche un minore. Il titolare è stato deferito in stato di libertà. La somma delle contestazione portavano a ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Blitz dei NAS, nel mirino un noto bar di #Avellino ** - ottopagine : Avellino, blitz dei Nas in bar sui cappuccini: trovato minore a lavoro in nero #Avellino - TeleCapriNews : Truffe alle assicurazioni: 250 indagati, maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Avellino per l’esecu… - ottopagine : Napoli: Movida violenta, blitz dei carabinieri a Chiaia e nei Quartieri Spagnoli #Napoli - cronacacampania : Arrestata la sorella di Genny ‘a Carogna, blitz dei Falchi in casa -