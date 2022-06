Barù e la relazione (di amicizia?) con la modella: avvistati ancora insieme (Di domenica 26 giugno 2022) Barù Gaetani è spessissimo nel suo locale accanto alla modella Ludovica Perissinotto, ma ancora non è chiaro se tra i due sia nata una storia d’amore o se si tratta di una bella amicizia Barù Gaetani e la modella Ludovica sono fidanzati? I due ragazzi sono stati pizzicati molte volte insieme e proprio i primi di giugno voci di corridoio parlavano di una liaison tra l’ex gieffino e la modella. La bellissima donna è molto spesso nel locale dell’ex vippone e i due passano sempre più tempo insieme ma non è ancora chiaro il sentimento che li lega. Il nobile toscano era stato avvistato con la modella abruzzese dagli occhi verdi, classe 1993, ed originaria di Teramo, in Abruzzo appunto. Anche Jessica Selassié ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 giugno 2022)Gaetani è spessissimo nel suo locale accanto allaLudovica Perissinotto, manon è chiaro se tra i due sia nata una storia d’amore o se si tratta di una bellaGaetani e laLudovica sono fidanzati? I due ragazzi sono stati pizzicati molte voltee proprio i primi di giugno voci di corridoio parlavano di una liaison tra l’ex gieffino e la. La bellissima donna è molto spesso nel locale dell’ex vippone e i due passano sempre più tempoma non èchiaro il sentimento che li lega. Il nobile toscano era stato avvistato con laabruzzese dagli occhi verdi, classe 1993, ed originaria di Teramo, in Abruzzo appunto. Anche Jessica Selassié ...

361_magazine : Barù Gaetani è spessissimo nel suo locale accanto alla modella Ludovica Perissinotto, ma ancora non è chiaro se tra… - AnaIvancic8 : @fraone937 Baru è stato sempre difeso anche quando diceva parole dietro a Jess, un uomo di 41 anni , basta che dice… - Makomokoshh : Non che approvi al 100% quel che ha detto j soprattutto se non c'era una relazione vera tra lei e b ma sul podio de… - A73Tifos : Conoscenza di 20 giorni con un'altra persona. Si solo 20 giorni, perché la signorina fino ad inizio maggio era impe… - Erise78 : @Bho98496481 L'affetto tra loro e da parte di Barú è sempre stato reale. Da ciò ad avere una relazione ce ne passa.… -

