Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 25 giugno 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 25 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serata di solidarietà Una voce per Padre Pio ha portato a casa 2024 spettatori (16.80% di share); su Canale5 la replica di Tú sí que Vales ha avuto 1697 spettatori (share 17.22%). Su Italia1 il film Transformers – La vendetta del Caduto ha ottenuto 578 spettatori (4.92%); su Rai2 il film Nessuna bugia può rimanere nascosta ha portato a casa 811 spettatori (6.12%); su Rai3 il documentario del ciclo Sapiens – Un solo pianeta ha portato a casa 932 spettatori (7.23%); su Rete4 il film Lo chiamavano Bulldozer ha intrattenuto 610 spettatori (4.92%); su ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 26 giugno 2022)tv: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serata di solidarietà Una voce per Padre Pio ha portato a casa 2024 spettatori (16.80% di share); su Canale5 la replica di Tú sí que Vales ha avuto 1697 spettatori (share 17.22%). Su Italia1 il film Transformers – La vendetta del Caduto ha ottenuto 578 spettatori (4.92%); su Rai2 il film Nessuna bugia può rimanere nascosta ha portato a casa 811 spettatori (6.12%); su Rai3 il documentario del ciclo Sapiens – Un solo pianeta ha portato a casa 932 spettatori (7.23%); su Rete4 il film Lo chiamavano Bulldozer ha intrattenuto 610 spettatori (4.92%); su ...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Ascolti Tv sabato 25 giugno 2022, Una Voce per Padre Pio 16.8%, Tu si que vales 17.2% - occhio_notizie : La replica di Tu sì que Vales conquista il pubblico di questo sabato sera #scoltitv #datiauditel - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 25 giugno 2022: Una voce per Padre Pio, Tu si que vales, Transformers, dati Auditel e share - marcus_annalisa : @malessandravar1 @Diego0_0Diego Ascolti non sottovaluti la mia intelligenza grazie. Mi auguro solo di vincere il ri… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 24 giugno 2022, Top Dieci 17.7%, New Amsterdam 9.6% -