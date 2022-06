AEW | Conferme sul debutto di Cesaro “si sta allenando per tornare”

(Di domenica 26 giugno 2022) Claudio Castagnoli, precedentemente noto comein WWE, ha lasciato la compagnia all’inizio dell’anno, quando il suo contratto è scaduto. Da allora i fan sono rimasti in attesa di scoprire quale potrebbe essere la sua prossima destinazione, con lo svizzero che non sembrava avere troppa fretta di accasarsi. Secondo quanto riportato dai principali outlet di notizie di settore,chiedeva cifre molto alte per essere scritturato, segno che si sarebbe mosso solo per un’offerta davvero importante. Dopo l’ultimo episodio di AEW Dynamite si è speculato molto sul fatto che potrebbe essere proprio lui il sostituto di Bryan Danielson a Forbidden Door e Blood & Guts. Fightful Select riferisce di aver parlato con diversi promoter che hanno confermato di aver contattato Claudio Castagnoli negli ultimi mesi, ma non che sembrava molto ...

