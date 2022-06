AEW: Anche Jungle Boy sarà fuori per infortunio! (Di domenica 26 giugno 2022) Arriva un’altra tegola in casa AEW, Anche Jungle Boy sarà fuori per infortunio. Le conferme sono arrivate dal noto giornalista del settore Dave Meltzer, il quale ha però specificato che non è ancora nota l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero La lunghissima lista di infortunati in AEW Jungle Boy si è aggiunto alla lista di infortunati illustri che al momento vede i nomi di CM Punk, Bryan Danielson, Anthony Bowens, The Bunny, Red Velvet, Darius Martin, Kenny Omega, Buddy Matthews, e Skye Blue. A causa di questi stop forzati la AEW ha dovuto stravolgere molti piani in vista di Forbidden Door. La maledizione del prossimo pay per view non ha colpito solo la AEW, Anche la NJPW ha dovuto far conto ad infortuni ed imprevisti dell’ultimo secondo come nei Tomohiro Ishii e ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 giugno 2022) Arriva un’altra tegola in casa AEW,Boyper infortunio. Le conferme sono arrivate dal noto giornalista del settore Dave Meltzer, il quale ha però specificato che non è ancora nota l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero La lunghissima lista di infortunati in AEWBoy si è aggiunto alla lista di infortunati illustri che al momento vede i nomi di CM Punk, Bryan Danielson, Anthony Bowens, The Bunny, Red Velvet, Darius Martin, Kenny Omega, Buddy Matthews, e Skye Blue. A causa di questi stop forzati la AEW ha dovuto stravolgere molti piani in vista di Forbidden Door. La maledizione del prossimo pay per view non ha colpito solo la AEW,la NJPW ha dovuto far conto ad infortuni ed imprevisti dell’ultimo secondo come nei Tomohiro Ishii e ...

