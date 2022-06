"Vietato lavare l'auto": scattano i divieti, chi dovrà rispettarli e perché (Di sabato 25 giugno 2022) Vietato pulire l'auto, riempire la piscina privata e pure innaffiare le margherite in giardino. Il problema siccità diventa serio. Non che prima fosse una barzelletta (non lo è mai stata e i lettori di Libero lo sanno bene, è una settimana che lo documentiamo): ma un conto è l'allarme degli addetti ai lavori, quei proclami che uno li legge e pensa sempre non lo riguardino da vicino, e un altro è ritrovarsi con l'acqua razionata in casa. Con i rubinetti chiusi di notte. Con la doccia che la puoi fare solo a determinate ore, le fontane in piazza a secco, le piante sul davanzale che rischiano di finire disidratate. Arrivano le prime ordinanze (a Ferrara, a Livorno, a Pistoia, a Campobasso, a Roma) e la crisi idrica eccola lì. Reale che più di così non si può. Altro che sì-ma-è-un-problema-della-pianura-padana o una-questione-che-coinvolge-solo-il-Tevere. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022)pulire l', riempire la piscina privata e pure innaffiare le margherite in giardino. Il problema siccità diventa serio. Non che prima fosse una barzelletta (non lo è mai stata e i lettori di Libero lo sanno bene, è una settimana che lo documentiamo): ma un conto è l'allarme degli addetti ai lavori, quei proclami che uno li legge e pensa sempre non lo riguardino da vicino, e un altro è ritrovarsi con l'acqua razionata in casa. Con i rubinetti chiusi di notte. Con la doccia che la puoi fare solo a determinate ore, le fontane in piazza a secco, le piante sul davanzale che rischiano di finire disidratate. Arrivano le prime ordinanze (a Ferrara, a Livorno, a Pistoia, a Campobasso, a Roma) e la crisi idrica eccola lì. Reale che più di così non si può. Altro che sì-ma-è-un-problema-della-pianura-padana o una-questione-che-coinvolge-solo-il-Tevere. ...

