Vele Blu 2022: il mare più bello d’Italia secondo Legambiente e Touring Club (Di sabato 25 giugno 2022) Sono uscite le Vele Blu 2022: ecco il mare più bello d’Italia secondo Legambiente e Touring Club. Tutte le spiagge premiate. Come ogni anno, Legambiente e Touring Club Italiano hanno presentato le Vele Blu, il riconoscimento ai migliori comprensori balneari d’Italia. Chiamata anche Guida Blu, la classifica delle spiagge più belle e sostenibili di Legambiente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 25 giugno 2022) Sono uscite leBlu: ecco ilpiù. Tutte le spiagge premiate. Come ogni anno,Italiano hanno presentato leBlu, il riconoscimento ai migliori comprensori balneari. Chiamata anche Guida Blu, la classifica delle spiagge più belle e sostenibili diL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

LaStampa : Vele blu 2022: in Italia il mare più bello è in Sardegna, Maremma e Puglia - explor40 : Vele blu, il mare più bello in Sardegna, Maremma e Puglia - Acqua - - murmurofart : Vele blu 2022: il mare d'Italia più bello è quello della Sardegna - - AnsaLombardia : Vele blu, anche costa occidentale Garda tra località premiate. Nella guida di Legambiente e Touring Club Italiano |… - infoquotidiana : Vele blu, il mare più bello in Sardegna, Maremma e Puglia. -