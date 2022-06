Usa | Toti | ' salto nel passato più oscuro'

(Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - “La decisione della Corte Suprema Usa che cancella l'aborto come diritto garantito dalla Costituzione americana è unnelpiù. Una assurda scelta ideologica che non difende, come qualcuno crede, il diritto alla vita, ma mette a rischio quella di tante donne, specie nelle fasce più deboli della popolazione, che torneranno a rivolgersi al mercato clandestino delle interruzioni di gravidanza. L'America per me è sempre stata un faro di democrazia e diritto. Che delusione!”. Lo scrive il presidente della Liguria e di Italia al Centro Giovannisulla sua pagina Facebook.

