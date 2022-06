Una Vita, anticipazioni 26 giugno 2022: i timori di Hortensia (Di sabato 25 giugno 2022) Hortensia noterà che Azucena e Guillermo hanno una certa intesa e nel corso della puntata Una Vita del 26 giugno 2022, temerà che la figlia possa innamorarsi del giovane. Intanto, Aurelio riceverà una misteriosa telefonata da parte di un cappellano che sosterrà di avere notizie su sua sorella Natalia. Nel frattempo, lo scagnozzo del Quesada proverà nuovamente ad acquistare le attività di Acacias. anticipazioni Una Vita puntata 26 giugno 2022 su Canale 5 Guillermo si è innamorato a prima vista di Azucena e lei non gli è certamente indifferente. I due, spesso parlano tra di loro e l'affiatamento si nota eccome al punto tale che Hortensia, la sorella di Rosina, non ci metterà molto a rendersene conto. La donna inizierà a temere che tra ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 giugno 2022)noterà che Azucena e Guillermo hanno una certa intesa e nel corso della puntata Unadel 26, temerà che la figlia possa innamorarsi del giovane. Intanto, Aurelio riceverà una misteriosa telefonata da parte di un cappellano che sosterrà di avere notizie su sua sorella Natalia. Nel frattempo, lo scagnozzo del Quesada proverà nuovamente ad acquistare le attività di Acacias.Unapuntata 26su Canale 5 Guillermo si è innamorato a prima vista di Azucena e lei non gli è certamente indifferente. I due, spesso parlano tra di loro e l'affiatamento si nota eccome al punto tale che, la sorella di Rosina, non ci metterà molto a rendersene conto. La donna inizierà a temere che tra ...

