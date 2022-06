Sconvolgente scoperta: analizzati i resti di un dinosauro con un ‘dettaglio’ simile all’uomo. I particolari (Di sabato 25 giugno 2022) Sconvolgente scoperta: analizzati i resti di un dinosauro con un ‘dettaglio’ decisamente molto simile a quello del corpo umano. I particolari da non perdere assolutamente. Le notizie su quanto accaduto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 25 giugno 2022)di uncon undecisamente moltoa quello del corpo umano. Ida non perdere assolutamente. Le notizie su quanto accaduto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

maidiremai1972 : @dodicidigiugno @ElGusty201 Visto tutto. 45 minuti. La domanda è: ma tu lo hai visto? Si conclude con “ancora non… - alfonso_unial : Una scoperta sconvolgente! Si vede che ha studiato! - mattriccadonna : Sto finalmente leggendo The Jordan Rules. Prima scoperta sconvolgente: le #jordanrules non erano null’altro se non… - dani31163 : @Hiroshishiba75 @Marteena84 Lo devono conoscere tutti il nome di chi ha fatto questa scoperta sconvolgente( a me l… - eclissidelcuore : RT @87miste: “Mister io il giorno X ero presente agli allenamenti” -Si- “E perché mi hai dato la penalità?” -Perché non hai voluto allenart… -