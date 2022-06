Sandra Milo arrabbiata con l’ex marito Ottavio De Lollis: “Mi ha abbandonata con tre figli” (Di sabato 25 giugno 2022) Ottavio De Lollis, ex marito di Sandra Milo e padre di due dei tre figli dell’attrice, è stato spesso protagonista delle interviste che la Milo ha rilasciato nel corso degli anni. Dopo la storia con produttore greco Moris Ergas, durata 11 anni e da cui nacque Deborah, Sandra Milo incontrò Ottavio De Lollis innamorandosi di lui. Dal matrimonio con De Lollis nacquero due figli, Ciro e Azzurro, ma quell’amore che aveva travolto l’attrice si esaurì. Sandra Milo è una delle donne di spettacolo più note nel panorama italiano. Volto storico del cinema nostrano, ha lavorato al fianco di alcuni dei nomi più altisonanti di quel mondo, da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022)De, exdie padre di due dei tredell’attrice, è stato spesso protagonista delle interviste che laha rilasciato nel corso degli anni. Dopo la storia con produttore greco Moris Ergas, durata 11 anni e da cui nacque Deborah,incontròDeinnamorandosi di lui. Dal matrimonio con Denacquero due, Ciro e Azzurro, ma quell’amore che aveva travolto l’attrice si esaurì.è una delle donne di spettacolo più note nel panorama italiano. Volto storico del cinema nostrano, ha lavorato al fianco di alcuni dei nomi più altisonanti di quel mondo, da ...

