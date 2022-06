Moto2 | risultati FP3 GP Olanda | Augusto Fernandez leader della combinata | Arbolino e Vietti conquistano il Q2 Si ritira Canet

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Al termineterza sessione di prove libere, valida per il Gran Premio d’2022,ha fatto registrare il miglior tempoclassifica(tenendo dunque in considerazione anche idi FP1 e FP2), chiudendo davanti a tutti in 1:37.115. Alle spalle del pilotafigurano in seconda posizione Albert Arenas (+0.065), in terza Bo Bendsneyder (+0.111); sessione positiva anche per Ai Ogura (quarto, +0.132) e per l’azzurro Tony(quinto, +0.141). Sesto tempo per Jake Dixon (+0.267), settimo Joe Roberts (+0.278) e, per completare la top 10, troviamo nell’ordine Filip Salac (+0.320), Marcel Schrotter (+0.357) e Alonso Lopez (+0.393). Rientrano tra ...