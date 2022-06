Modello Coree. Un dossier coperto in arrivo al vertice Nato può cambiare i destini della guerra. Ecco perché

(Di sabato 25 giugno 2022) Martedì 28 giugno, quando i capi di stato e di governo dei paesi membrisi ritroveranno per tre giorni a Madrid per discutere del futuro dell’Alleanza Atlantica, ci sarà... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Cinematographe.it

Come avvenuto nel 1953 tra le due, fermate da un armistizio che non ha chiuso formalmente le ostilità. Ilè già stato prefigurato dagli osservatori e ora ritorna influenzato dall'...... Moon Jae - in , aveva lavorato molto per costruire un dialogo tra le due, sebbene a distanza ... La Cina vuole dimostrare di essere un'alternativa credibile alinternazionale a guida ... La casa di carta: Corea - recensione della serie Netflix Congelare il conflitto creando meccanismi di compensazione senza mollare la resistenza e senza allentare la presa su Putin. Non è lo scenario da sogno, ma è lo scensario sul tavolo e per la prima volt ...Lo scenario coreano in Europa. Con i duellanti costretti a fermarsi perché il peso del conflitto diventa insopportabile, ma senza seppellire l’ascia. In Ucraina si potrebbe arrivare non a una vera tre ...