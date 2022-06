Milano si dà all’ippica e fa le cose in grande per prepararsi all’Europeo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 giugno 2022)pensa sempre in. Sarà perché rimane la capitale finanziaria del paese o per il carattere dei suoi cittadini, ma ogni cosa che nasce all’ombra della Madonnina ha un’inclinazione allazza che altrove raramente si riscontra. Non fa difetto la FrecciarossaJumping Cup, la cui seconda edizione entra nel vivo oggi. Quattordici nazioni, 175 cavalieri e amazzoni e 240 cavalli sono impegnati in un concorso internazionale di salto a ostacoli che si concluderà domenica all’ippodromo Snai di San Siro, nel prato all’interno delle piste dedicate a purosangue e fantini. Un evento nobilitato dal fatto che la Federazione equestre internazionale (convinta dall’edizione dello scorso anno e dalla qualità del Comitato organizzatore, nel quale ora siede anche Sport e Salute) ha designato San Siro come sede del ...