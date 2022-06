Milan, vietato arrendersi: dopo la delusione Botman si punta a Ziyech (Di sabato 25 giugno 2022) Il Milan studia le contromosse per non farsi trovare impreparato sul calciomercato. dopo aver visto sfumare la pista Renato Sanches e con Botman ormai destinato al Newcastle, spunta un nuovo nome che torna ad accendere le fantasie dei tifosi rossoneri. Si tratta di Hakim Ziyech, esterno del Chelsea che piace – e non poco – a Ricky Massara: l’operazione si preannuncia complessa ma quella che porta al marocchino è una pista che potrebbe diventare concreta. Il giocatore infatti, dopo un sondaggi dei rossoneri con il suo entourage, ha fatto sapere di gradire l’eventuale trasferimento al Milan. I colloqui per discutere di un’intesa sull’ingaggio però non sono ancora entrati nel vivo. Una volta trovato l’accordo, si andrà a trattare con il Chelsea. I Blues infatti non ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) Ilstudia le contromosse per non farsi trovare impreparato sul calciomercato.aver visto sfumare la pista Renato Sanches e conormai destinato al Newcastle, sun nuovo nome che torna ad accendere le fantasie dei tifosi rossoneri. Si tratta di Hakim, esterno del Chelsea che piace – e non poco – a Ricky Massara: l’operazione si preannuncia complessa ma quella che porta al marocchino è una pista che potrebbe diventare concreta. Il giocatore infatti,un sondaggi dei rossoneri con il suo entourage, ha fatto sapere di gradire l’eventuale trasferimento al. I colloqui per discutere di un’intesa sull’ingaggio però non sono ancora entrati nel vivo. Una volta trovato l’accordo, si andrà a trattare con il Chelsea. I Blues infatti non ...

