LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Navarro, Zaccone, Gonzalez e Baltus al Q2; caccia alla pole (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.31 A contendersi la pole dunque tre piloti azzurri: Tony Arbolino, Celestino Vietti e Alessandro Zaccone. 15.28 Accedono dunque al Q2 Jorge Navarro, Alessandro Zaccone, Manuel Gonzalez e Barry Baltus; quinto Lorenzo Dalla Porta, 11esimo Simone Corsi, 13° Niccolò Antonelli. 15.26 Barry Baltus conquista la quarta posizione e mette fuori Lorenzo Dalla Porta per 54 millesimi! 15.25 BANDIERA A SCACCHI! Ultimi tentativi per accedere al Q2. 15.23 Jorge Navarro super! Si migliora, 1:36.912! In quarta posizione c'è Fermin Aldeguer. 15.20 Gran tempo anche per Lorenzo Dalla Porta! Secondo a 0.193 da Navarro! 15.17 Molto bene Alessandro

