L’Équipe – Philippe Clement conferma l’arrivo di Takumi Minamino Liverpool a Monaco

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 19:17:00 Arrivano conferme da: Come annunciato da Il gruppo Martedì,si impegnerà bene con il. L’allenatore del club Rocherhato la notizia a margine della prima partita di riscaldamento della sua squadra contro il Cercle Bruges (1-0). “Sono molto felice, lo conosco da molto tempoha esultato il tecnico 48enne, arrivato in ASM a metà stagione. Era molto in cima alla nostra lista. Tutti qui sono convinti che abbia le qualità per portare qualcosa alla squadra. Ile il giocatore hanno un accordo di principio per questo trasferimento, che sarà di 15 milioni di euro, pagati in cinque rate. Il nazionale giapponese (41 presenze, 17 gol) è attualmente in ...