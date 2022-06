Juve De Ligt, è sfida in Premier per l’olandese: i bianconeri fanno il prezzo (Di sabato 25 giugno 2022) La Juve fa il prezzo per la possibile cessione di De Ligt su cui avrebbero messo gli occhi Chelsea e Manchester United La Juve potrebbe cedere De Ligt in estate a fronte di un’offerta irrinunciabile. Sull’olandese avrebbero messo gli occhi da tempo sia il Chelsea che il Manchester United. I bianconeri fanno il prezzo e puntano ad incassare almeno 80 milioni di euro. In caso di uscita del difensore la Juventus avrebbe pronta due alternative: Koulibaly e Gabriel dell’Arsenal. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Lafa ilper la possibile cessione di Desu cui avrebbero messo gli occhi Chelsea e Manchester United Lapotrebbe cedere Dein estate a fronte di un’offerta irrinunciabile. Sulavrebbero messo gli occhi da tempo sia il Chelsea che il Manchester United. Iile puntano ad incassare almeno 80 milioni di euro. In caso di uscita del difensore lantus avrebbe pronta due alternative: Koulibaly e Gabriel dell’Arsenal. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

