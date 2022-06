Isola dei Famosi | la finale di Nicolas Vaporidis | Sono felice a metà

Pubblicità

Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - RadiocorriereTv : Dalla #Sardegna nuragica all'isola minoica di #Santorini la vera storia alla base di uno dei più grandi miti di tut… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - zazoomblog : Isola dei famosi: Marco Cucolo stupisce tutti è successo - #Isola #famosi: #Marco #Cucolo - OEddans_ : @Belluccismo @elvi_or un amico ci ha lavorato, ingegnere elettronico alla Ericcson. Racconta che la maggior parte d… -

... di nazionalità statunitense, trasferita da Malta per completare un aborto spontaneo subito mentre era in vacanza nell'del Mediterraneo. Il rifiuto di un intervento chirurgicomedici ...Edoardo Tavassi , tra i favoriti per la vittoria nella sedicesima edizione dell'Famosi , ha dovuto lasciare il reality ad un passo dalla finale in onda lunedì 22 giugno prossimo .Famosi, la delusione di Nicolas Vaporidis: "Senza Edoardo non è la mia finale" ...Lo sconforto dell'attore romano dovuto al ritiro di Edoardo Tavassi in seguito ad un grave infortunio ad un passo dalla finalissima dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 27 giugno 2022.Lo sconforto dell'attore romano dovuto al ritiro di Edoardo Tavassi in seguito ad un grave infortunio ad un passo dalla finalissima dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 27 giugno 2022.