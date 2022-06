IL PORDENONE È CAMPIONE D’ITALIA U19 FEMMINILE

(Di sabato 25 giugno 2022) Giornata di grandi emozioni per ilCalcio e per il Settoreneroverde: l’Under 19 supera lo Spezia 2-1 laureandosi. Per il vivaio neroverde è il terzo titolo della storia recente (il primo a livello) dopo i due dell’Under 17 maschile del 2018 e 2019. Cronaca. A mettere la firma sul successo neroverde sono Del Frate e Perego nel primo tempo. Dopo un avvio equilibrato, iltrova l’uno-due che si rivelerà decisivo dopo la mezzora. Al 31’ Prekaj sfonda sul fronte mancino, serve al centro per Del Frate, che insacca all’angolino con un tocco di grande precisione. Tre minuti più tardi Del Frate veste i panni della suggeritrice: lancio con il contagiri dalla trequarti per l’affondo vincente di Perego, che supera il portiere con un ...

Chi è stato invece un vero e proprio arrivo estivo è Alvin Okoro dal. Esterno offensivo, ...... anche mediante emissione di apposite ordinanze, per garantire il risparmio idrico sul territorio di propria competenza, allo scopo di verificare al'osservanza delle regole locali definite ...