"Ha distrutto il Movimento in 15 mesi". Casaleggio a valanga: chi è davvero Conte (Di sabato 25 giugno 2022) "Lo dicono i risultati. Con la guida di Giuseppe Conte si sono persi l'80% degli elettori rispetto al 2017, si sono candidati 10 sindaci contro i 224 nel 2017, i gruppi locali sono scomparsi, si è persa la vicepresidenza in Europa, sono rimasti 5 europarlamentari su 14, e solo 167 parlamentari sui 339 iniziali perdendo anche la maggioranza relativa in Parlamento". La stroncatura di Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto ed ex "mente organizzativa" dei 5 Stelle con la Casaleggio Associati e la Fondazione Roussea è totale e impressionante. "Per molto meno - puntualizza il manager in una intervista al Corriere della Sera - un amministratore delegato di una azienda verrebbe licenziato in tronco o si dimetterebbe". E invece Conte è ancora lì, leader politico ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) "Lo dicono i risultati. Con la guida di Giuseppesi sono persi l'80% degli elettori rispetto al 2017, si sono candidati 10 sindaci contro i 224 nel 2017, i gruppi locali sono scomparsi, si è persa la vicepresidenza in Europa, sono rimasti 5 europarlamentari su 14, e solo 167 parlamentari sui 339 iniziali perdendo anche la maggioranza relativa in Parlamento". La stroncatura di Davide, figlio del fondatore del5 Stelle Gianroberto ed ex "mente organizzativa" dei 5 Stelle con laAssociati e la Fondazione Roussea è totale e impressionante. "Per molto meno - puntualizza il manager in una intervista al Corriere della Sera - un amministratore delegato di una azienda verrebbe licenziato in tronco o si dimetterebbe". E inveceè ancora lì, leader politico ...

Pubblicità

eia58 : RT @agenzia_nova: Davide Casaleggio: “Movimento 5 stelle distrutto in 15 mesi, #Conte inesperto” - elvise1657 : RT @agenzia_nova: Davide Casaleggio: “Movimento 5 stelle distrutto in 15 mesi, #Conte inesperto” - armdigennaro : RT @agenzia_nova: Davide Casaleggio: “Movimento 5 stelle distrutto in 15 mesi, #Conte inesperto” - agenzia_nova : Davide Casaleggio: “Movimento 5 stelle distrutto in 15 mesi, #Conte inesperto” - pengueraffaele : Casaleggio: “Movimento distrutto in 15 mesi, è oltre il punto di non ritorno. La scissione? Era fisiologica” -