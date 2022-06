Enrico Papi | il risveglio è drammatico | purtroppo non c’è stato niente da fare

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 25 giugno 2022) Quello dinon deve essereunpiacevole a causa della notizia arrivata appena poche ore fa L’esuberante presentatore romano ha fatto il suo ritorno sulle frequenze dei canali Mediaset dopo un lungo periodo di lontananza. Come ben ricordiamo, ad un tratto la sua carriera ha subito una brusca frenata, ma con tutta la forza di volontà di cui è dotato è riuscito a risalire nuovamente sulla cresta dell’onda.(Websource)Al giorno d’oggi infatti,può ritenersi soddisfatto di ciò che ha fatto. Senza mai una parola fuori posto, lo showman ha lavorato sodo per riprendersi il successo che per un periodo è mancato. Il mondo della televisione a volte può esser spietato, dato che in primo luogo vengono sempre posti i ...