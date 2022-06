Da Capri a Cortina | da Forte dei Marmi ai trulli | vip e aristocratici scelgono l’Italia per l’estate 2022

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 giugno 2022) Dal principe Giovanelli e consorte (sempre accanto a maman Elettra, figlia del Nobel per la Fisica) al conte Gelasio Gaetani Lovatelli dell’Aquila d’Aragona.degli aristo-turisti e dei vip profuma quest’anno di tricolore italico, complice la guerra, complice la pandemia. In molti hanno scelto di trascorrere le vacanze in resort a 5 stelle, residence super accessoriati o ville, spesso di famiglia o di amici. Le località sono quelle amate dal gran tour dell’800,, Capalbio, Filicudi, località inebrianti di profumi di mare e tramonti di montagna, di cene in compagnia, sempre tra pochi fedelissimi. Rossella Brescia e il compagno Luciano Cannito in vacanza neiParola d’ordine per, qualità, benessere, gioia del ritrovarsi, ma sempre a numero ...