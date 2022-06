Controlli a lidi Torre Annunziata | multe e depositi chiusi

(Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero: multati i titolari di due stabilimenti balneari edue. È il risultato di una serie dieffettuati a(Napoli) nella zona del lungomare Marconi dai carabinieri della compagnia oplontina, con il supporto del Nas di Napoli e dei militari del Gruppo del Guardia di Finanza,che hanno interessato in particolare gli stabilimenti balneari. In un lido con bar e ristorante, i carabinieri hanno disposto la chiusura immediata di duedi alimenti e bevande. Diverse, da ciò che si apprende, le carenze igienico-sanitarie e strutturali che i militari hanno riscontrato: il titolare è stato ...

